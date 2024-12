Viterbotoday.it - Pranzo di Natale 2024: idee per un menù a base di pesce

Leggi su Viterbotoday.it

Dove passerete il giorno dial ristorante o in casa? Bene, per chi ha scelto la seconda opzione è tempo di pensare a quale sarà ilda proporre in questa giornata di festa. Vediamo, di seguito, qualche suggerimento per coloro che amano il.AntipastiCarpaccio di.