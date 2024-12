Repubblica.it - Pranzo di Natale, 108 euro a famiglia e due ore ai fornelli. E il Sud spenderà più del Nord

Leggi su Repubblica.it

Secondo un'indagine Coldiretti/Ixè passeremo il 25 dicembre in casa di parenti o amici, con in media 8 invitati. Il menù sarà ispirato alla tradizione. Bollicine in 8 cenoni su 10