Napolitoday.it - Posillipo, spaventoso incidente stradale: coinvolte due auto e uno scooter

Leggi su Napolitoday.it

in via, intorno alle 15.00 di oggi, 22 dicembre. Sul posto ambulanze e carabinieri. Alcuni testimoni parlano di feriti gravi., come si vede dalla foto, duee uno.(articolo in aggiornamento)