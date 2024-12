Parmatoday.it - Pomeriggio con la pioggia e minima a zero gradi

Leggi su Parmatoday.it

Mattina col sole,con la. Sono queste le previsioni di oggi da parte di 3bmeteo per quanto riguarda il nostro territorio. In dettaglio, a Parma oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dalassociate a qualche debolein serata, sono.