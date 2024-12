Reggiotoday.it - Pnrr, Autonomia e funzioni Metrocity: Falcomatà a confronto con gli ordini professionali

Leggi su Reggiotoday.it

"E’ stato un momento interessante diper fare il punto su quello che è stato fatto fino ad oggi, ma soprattutto per rilanciare le sinergie in vista del 2025. Ripetiamo spesso un dato che è fondamentale, ovvero quello del miliardo di investimenti che è stato messo in campo in questi 10.