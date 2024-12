Today.it - Piloni anti-kamikaze, metal detector, eventi presidiati: così dopo Magdeburgo l'Italia "si blinda"

Leggi su Today.it

Le immagini dell'auto che piomba sulla folla radunata ai mercatini di Natale difalciando centinaia di persone spaventa l'Europa. Quello che è accaduto in Germania potrebbe ripetersi ovunque e il Natale, con le tante iniziative in programma e la massa di persone in viaggio, aumenta il.