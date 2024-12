Lapresse.it - Perù, fuoriuscita di petrolio danneggia le spiagge di Lobitos: la macchia nera in mare

Leggi su Lapresse.it

Le autorità della città di, nel nord del, hanno denunciato danni causati da unadiche ha raggiunto diversedella zona.Il sindaco Ricardo Bancayan e funzionari del Ministero dell’Ambiente peruviano hanno visitato leper valutare i danni: la sabbia sembravata di nero. In una dichiarazione rilasciata sabato dalle autorità locali, si è esortata “l’azienda responsabile a prendere misure immediate per contenere e rimediare a questo incidente che colpisce il nostro ecosistema, le nostre attività economiche e la qualità della vita della nostra popolazione”.