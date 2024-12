Napolitoday.it - Paziente prende a calci gli operatori del 118: la denuncia

Leggi su Napolitoday.it

Ancora un'aggressione al personale el 118. Arlo è l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, secondo la quale nella giornata di oggi, domenica 22 dicembre, l’automedica di Varcaturo e l’ambulanza di Pozzuoli sono state allertate per crisi epilettica in uomo di mezza età a via Montenuovo.