Paura in centro | crolla parapetto della Collegiata

Un vento da. E le raffiche dell’altro ieri hanno causato danni anche alla chiesa, dove il vento ha fatto collassare un’ampia porzione delprovvisorio messo a protezione del cornicionenavata centrale, sul lato di fronte a via Battisti. Venerdì sera sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato in via precauzionale la strada, in accordo con il sindaco Filippo Sacchetti, il parroco don Giuseppe Bilancioni e il direttore dei lavori di restauroMauro Ioli. Ieri, per tutta la mattinata, gli operaiditta sono stati impegnati nella messa in sicurezza e hanno portato a terra i manufatti pericolanti. In via Battisti è cessato l’allarme ed è stata così ripristinata la viabilità. "Nonostante il completamento del consolidamento e del restauro del campanile e del transetto sinistro – assicura Ioli – il cantierecontinua a restare sotto una vigile osservazione".