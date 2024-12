Lapresse.it - Papa: “Vorrei essere a San Pietro con voi ma devo prendere precauzioni”

Leggi su Lapresse.it

“Mi spiace nonin piazza con voi ma bisognale“. CosìFrancesco rivolgendosi in collegamento da Casa Santa Marta ai fedeli in piazza Sanriferendosi alle proprie condizioni di salute. “Sto migliorando” ha assicurato il Pontefice. Francesco ha chiesto la fine di tutte le guerre, lanciando anche un appello per il Mozambico e per la pace in Ucraina e a Gaza. “Con dolore penso a Gaza a tutta quella crudeltà, ai bambini mitragliati, al bombardamento di scuole e ospedali”, ha detto.