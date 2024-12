Palermotoday.it - "Palermo premia lo sport", l'abbraccio della città ai suoi campioni: tutti i riconoscimenti

Leggi su Palermotoday.it

Due ore intense ed intrise di entusiasmo per "lo2024". La festa dedicata agli atleti, tecnici, dirigenti, società ed organizzatori è andata in scena ieri al teatro Politeama, pieno in ogni ordine di posti. La manifestazione, iniziata con l’inno di Mameli, è scivolata rapida.