Osloitaliana 21enne accoltellata da ex

13.24 Una studentessa fiorentina di 21 anni è stataall'interno di un fast food a Oslo. Secondo le prime ricostruzioni, si sospetta che a ferire la giovane sarebbe stato l'ex fidanzato, un cittadino norvegese, il quale è rimasto ferito anch'egli nella colluttazione ed è in stato di fermo. La ragazza, che studia nella capitale norvegese e lavora nel fast food, è ricoverata nel reparto di rianimazione, ma non versa in pericolo di vita. Il sospetto è stato fermato da tre colleghi della giovane che lo hanno ferito.