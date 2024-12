Oslo, studentessa italiana di 21 anni accoltellata alla gola dall’ex fidanzato in un fast food

Leggi su Open.online

Unafiorentina di 21è statain undi. A colpirla, secondo quanto indicato dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato l’ex, norvegese di origini indiane. La 21enne, che studia in università e lavora nel, non dovrebbe essere in pericolo di vita e al momento si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. Il ragazzo sarebbe rimasto leggermente ferito e si trova in stato di fermo in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe raggiunto la ex nel locale e l’avrebbe colpita con un coltello. Tre colleghi – due uomini e una donna – sono intervenuti per provare a fermarlo prima che potesse colpire la ragazza.In copertina: Il porto di(Dreamstime/Marco Pitacco)L'articolodi 21in unproviene da Open.