Oleksandr Usyk si gode il successo | Fury mi ha reso più forte ora non penso alla boxe per un po’

vince di nuovo contro Tysone si conferma il campione del mondo dei pesi massimi per le sigle Wba, Wbc, Wbo e Ibo. A Gedda è andata in onda un’attesissima rivincita tra questi due protagonisti che ha visto trionfare ancora l’ucraino che si è imposto nettamente ai punti con verdetto unanime.Nel postha voluto rimarcare tutti i ringraziamenti, mostrando rispetto anche per il suo avversario: “Ho grande rispetto per Tyson. Mi hapiù. Tyson è un grande avversario, un grande uomo e un pugile difficile da affrontare. E’ una brava persona“.Parole al miele anche sulla moglie e i figli: “Mia moglie e i miei bambini mi hanno aiutato. Oggi (ieri, ndr) i miei due figli hanno vinto i loro tornei nel judo. Mio figlio ha detto ‘papà, tu sei il prossimo’. Io ho risposto: ‘ok’“.