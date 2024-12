Oasport.it - Oleksandr Usyk domina ai punti Fury e si conferma Campione del Mondo dei pesi massimi

ha sconfitto Tysoncon verdetto unanime (triplo 116-112, ha messo d’accordo i tre giudici) e si ètodelWBA, WBO, WBC, IBO dei. Il pugile ucraino si è imposto sul ring di Riad (Arabia Saudita) nella rivincita più attesa dell’anno, difendendo le quattro cinture che aveva conquistato sette mesi fa sempre in questa località (rispetto ad allora mancava quella IBF, detenuta da Daniel Dubois): lo scorso 18 maggio si era imposto per split decision contro il britannico, questa volta invece lo scarto è stato più schiacciante.Il ribattezzato The Cat ha lasciato sfogare il rinominato The Gipsy King nei primi round, dove il britannico si è fatto apprezzare per il suo jab sinistro, ma poi è emersa alla distanza la precisione dei colpi tipica dello stile del 37enne nativo di Sinferopoli.