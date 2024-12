Firenzetoday.it - Nuovo codice della strada: sei patenti ritirate e quattro veicoli sequestrati

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIl “” è entrato in vigore poco più di una settimana fa. E proprio negli scorsi giorni, sul territorio pratese, sei cittadini si sono visti ritirare la patente di guida per guida in stato di ebbrezza (in cinque.