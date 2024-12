Ilgiorno.it - Nuova passerella sul lungolago di Lecco, i lavori sono già fermi: Anas blocca gli operai

Leggi su Ilgiorno.it

– Appena iniziati e giàper lasul, nella zona Caviate, per l’intervento diche hato glidella ditta incaricata dal Comune visto che l’area è di sua competenza. Un incidente che sarà risolto entro breve secondo l’assessore Giovanni Cattaneo, responsabile dell’Attrattività territoriale. “ha espresso parere positivo nel verbale della conferenza di servizi e abbiamo concordato di definire in corso d’opera la presa in carico di questo tratto di superstrada. A nostro giudizio la cessione da parte didel tratto di ex superstrada lungo il quale la piattaforma insiste non è di ostacolo rispetto all’avvio deiche in questa fase, non interessano la strada ma riguardano la pulizia e la messa in sicurezza dell’area demaniale sottostante”.