Nordio | Open Arms? Un processo fondato sul nulla E avrebbe dovuto coinvolgere anche Conte

La sentenza di primo grado delche ha assolto il vicepremier Matteo Salvini è il «segnale che abbiamo la stragrande maggioranza di magistrati preparati e coraggiosi, che applicano le leggi prescindendo dalle loro idee politiche» e che «questosul, non si sarebbe nemmenocominciare: e comunque, allora presidente del consiglio». Queste le parole del ministro della Giustizia, Carlo, in un’intervista a Ernesto Menicucci sul Messaggero rilancia sulla responsabilità dei magistrati. «Bisognerà pur pensare a risarcire le persone che finiscono nella graticola giudiziaria per anni perdendo la salute, i risparmi e magari il posto di lavoro perché qualche pm non ha riflettuto sulle conseguenze della sua iniziativa avventata» , afferma il Guardasigilli.