Nordio: "Il processo Open Arms non doveva neanche iniziare. Bisognerà risarcire gli errori dei pm"

La sentenza di primo grado delè il “segnale che abbiamo la stragrande maggioranza di magistrati preparati e coraggiosi, che applicano le leggi prescindendo dalle loro idee politiche” e che “questo, fondato sul nulla, non si sarebbe nemmeno dovuto cominciare: e comunque avrebbe dovuto coinvolgere anche Conte, allora presidente del consiglio”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, in un’intervista al Messaggero in cui affronta tutti i temi caldi sul fronte della giustizia.“pur pensare ale persone che finiscono nella graticola giudiziaria per anni, perdendo la salute, i risparmi, e magari il posto di lavoro, perché qualche pm non ha riflettuto sulle conseguenze della sua iniziativa avventata e, in questo caso, incomprensibilmente limitata a un ministro solo”, aggiungeprendendo spunto dall’assoluzione del vicepremier e ministro Matteo Salvini al