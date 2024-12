Unlimitednews.it - Nba, Lakers e Warriors super con James e Curry

Leggi su Unlimitednews.it

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nottata ricca di partite nell’Nba. I Los Angelesvincono in casa dei Sacramento Kings per 103 a 99. Il trascinatore è sempre Lebronche mette a referto 32 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Per i padroni di casa il migliore è DèAaron Fox da 31 punti e 7 assist. Brillano anche i Golden Stateche vincono in casa dei Minnesota Timberwolves (113-103). Il marchio di Stephnon può mancare con 31 punti dei quali 13 nel 4° quarto.Orlando Magic, sepre senza Paolo Banchero e Franz Wagner si aggiudicano il derby della Florida contro Miami (121-114). In più si registra l’inforunio di Moritz Wagner. Cole Anthony sopperisce con 35 punti. Secondo successo consecutivo per gli Utah Jazz in casa dei Brooklyn Nets per 105 a 94: 21 punti e 7 rimbalzi di Lauri Markkanen.