Natale al ristorante, un’idea anti-stress

La cena della vigilia e il pranzo del 25 sono da sempre un momento di ritrovo per la famiglia. Ma c’è sempre qualcuno che deve cucinare per tutti. E allora perché non affidarsi a chi lo fa per mestiere? Soprattutto se lo fa bene. Ecco 25 insegne da Nord a Sud dove festeggiare con chi si vuole tra piatti della tradizione e suggestioni stellate