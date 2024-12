Padovaoggi.it - Nascondeva più di un etto di ketamina nel cartone della pizza: arrestato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Padova in prossimità delle festività natalizie, in città sono state tratte in arresto sei persone dai poliziotti nelle zone di via Tommaseo, Arcella, stazione ferroviaria, Pontecorvo ed altri quartieri cittadini.