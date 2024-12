Liberoquotidiano.it - Napoli si riempie di carne, pesce e dolci per Natale: ecco tutte le tradizioni culinarie

Le strade disono piene di venditori che offrono cibo con l'avvicinarsi delle festività natalizie: verdure fresche,e persino aragoste sonoin vendita. Il piatto simbolo di un tipiconapoletano è la cosiddetta “minestra maritata”, emblema della cucina partenopea e piatto tradizionale del periodo natalizio. La minestra maritata si trova nei ricettari già dall'inizio dell'Ottocento. Si chiama “maritata” perchée verdure convivono in armonia in questo piatto – chi la ama ammette che, anche se gli ingredienti possono essere economici, il sapore è ricco. “La cucina napoletana, a differenza di molte altre cucine, non si basa sulla, ma sul desiderio di. C'è un piccolo pezzo diin un sugo, come il ragù con pomodoro o cipolla, che chiamiamo genovese, o nella minestra maritata, che è un insieme di erbe raccolte durante il periodo natalizio o pasquale, cotte insieme a piccoli pezzi di maiale o vitello”, spiega Luciano Pignataro, esperto di gastronomia italiana e autore.