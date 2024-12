Liberoquotidiano.it - Mo: Gantz, 'Netanyahu sabota negoziati per ritorno ostaggi'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tel Aviv, 22 dic. (Adnkronos) - Il presidente del partito israeliano per l'Unità Nazionale Bennyha dichiarato ai media che "mentre i negoziatori per l'accordo suglicon Hamas lavorano,li sta nuovamentendo". "Stiamo vivendo tempi delicati, mentresta di nuovo correndo verso i media stranieri", ha aggiunto, riferendosi alla recente intervista del premier al The Wall Street Journal. Poi, rivolgendosi a, ha detto ancora: "Non hai il mandato di ostacolare di nuovo ildei nostriper ragioni politiche. Restituire gliè la cosa giusta, per ragioni umanitarie, di sicurezza e nazionali".