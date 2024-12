Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic: “All’inizio Gerry non mi voleva, Furlani lo ha convinto”

Leggi su Pianetamilan.it

Intervistato dalla Harvard Business School, con un documento di ben 24 pagine, Zlatanha parlato del suo ruolo nele del progetto rossonero sotto la guida di RedBird eCardinale, ma non solo. Ecco, di seguito, le dichiarazioni disu Giorgio(traduzione daNews). "Giorgio e io ci siamo incontrati per la prima volta quando è arrivato durante il periodo di Elliott. Quando è diventato CEO, ci siamo seduti per parlare e gli è piaciuto abbastanza l'incontro da incoraggiarea incontrarmi. Inizialmenteha detto che nonassumere ex giocatori, ma Giorgio lo hache fossi diverso. Quando si tratta di numeri, ci affidiamo a Giorgio. Quando inizia a fare i suoi calcoli, ad esempio su quali giocatori possiamo permetterci, è un mostro.