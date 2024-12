Pianetamilan.it - Milan, Furlani: “Elliott concentrata principalmente sull’aspetto sportivo. RedBird…”

Intervistato dalla Harvard Business School, con un documento di ben 24 pagine, Giorgio, dirigente del, ha parlato del progetto rossonero sotto la guida di RedBird e Gerry Cardinale, ma non solo. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di(traduzione daNews). Queste le parole sulle principali differenze trae RedBird. Parole molto significative: "Per, la priorità era ristrutturare la squadra e smettere di perdere soldi. Per RedBird, la priorità è migliorare la squadra per far progredire il business. E mentre perl'attenzione erasull'aspetto, ora l'attenzione è probabilmente equamente divisa tra l'aspettoe il resto del business". Parole molto significative sugli obiettivi del club futuri e non solo.