Migranti Meloni cerca sponde a Nord

SAARISELKA (Finlandia)La voce quasi non c’è. E i postumi dell’influenza che l’ha costretta a lasciare in anticipo il Consiglio europeo le fanno saltare anche l’esperienza di una gita in slitta, trainata dalle renne, che sono l’altro simbolo della Lapponia finlandese insieme a Babbo Natale. È proprio Santa Claus che Giorgiatrova ad accoglierla (e abbraccia) insieme al premier finlandese. Petteri Orpo ha chiamato altri tre capi di governo di centrodestra – ci sono il greco Kyriakos Mitsotakis e lo svedese Ulf Kristeon – per stringere il coordinamento trae Sud, tra i Paesi che rappresentano i confini esterni dell’Europa e che condividono, malgrado le distanze geografiche, le stesse sfide in tema di sicurezza e. Paesi che fino ad alcuni anni fa erano poco inclini a parlarsi, che "storicamente sulle questioni europee sono stati spesso su fronti molto diversi", ha sottolineato la stessa, in Lapponia con la figlia Ginevra.