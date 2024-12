Lidentita.it - Meloni: Lunedì un vertice sul Piano Albania. Lista Ue Paesi sicuri non prima di marzo

Leggi su Lidentita.it

“Ho convocato per domani una riunione sul tema dell’per capire come procedere”, Giorgiarisponde così ad una domanda al termine delNord-Sud di Saariselka nella Lapponia finlandese cui ha partecipato su invito del primo ministro finlandese con i premier di Grecia e Svezia e l’Alto Rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri e .unsulUenondiL'Identità.