Lopinionista.it - Meloni: “5% alla Nato? Rumors, vediamo cosa vuole Trump”

Leggi su Lopinionista.it

SAARISELKA – “Io penso che sunon dovremmo seguire i: ho sentito per esempio l’ultimache ha detto sull’Ucraina, ‘stiamo lavorando per la pace ma non possiamo avere la pace abbandonando l’Ucraina’, che è all’incirca quello che ho detto io per anni. Aspetterei a capire esattamente quale sia la volontà del nuovo presidente degli Stati Uniti”.Così la presidente del consiglio, Giorgia, rispondendo a chi chiedeva un commentorichiesta didi innalzare al 5% del Pil il contributo dei paesial termine del vertice Nord-Sud di Saariselka, nella Lapponia finlandese.L'articolo: “5%” L'Opinionista.