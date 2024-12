Maltempo nuovo peggioramento sull’Italia | allerta gialla in tre Regioni

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Iltorna a lasciare il segno oggi, domenica 22 dicembre 2024, su tutta Italia, da Nord a Sud, per una perturbazione atlantica che porterà pioggia e neve nel corso della giornata. Il quadro meteo peggiorerà ora dopo ora. Se ilsi farà sentire inizialmente su Lombardia ed Emilia Romagna, con neve in quota, nel pomeriggio la pioggia arriverà sulledel Centro e del Sud: dalla Toscana alle Marche, dal Lazio alla Campania. In serata, con il calo delle temperature, ecco la neve sul versante adriatico dell’Appennino. In Romagna, la neve potrebbe cadere anche a quote decisamente più basse. L’avviso della Protezione Civile prevede dalle prime ore di oggi venti forti con raffiche fino a burrasca forte dai quadranti occidentali su Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria con mareggiate lungo le coste.