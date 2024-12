Ilgiorno.it - Macchina si ribalta contro il guardrail

Leggi su Ilgiorno.it

Sulla Valassina direzione nord uscita Seregno Sud ieri squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per un incidente che ha coinvolto una sola auto, finitata lateralmente sul guard rail. Sul posto per soccorrere il ferito(in codice giallo) e per il ripristino delle condizioni di sicurezza l’autopompa da Seregno Volontari e il carro fiamma da Lissone.