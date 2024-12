Lanazione.it - L’ultima gara del 2024 in trasferta a Brescia

Zare Morkovski ha ragione nel sostenere che non bisogna aggiungere pressione ad una situazione già di per sé complicata, ma non si può fare a meno di dare un’occhiata al calendario per rendersi conto che battere Tortona diventa una missione che l’Estra deve assolutamente centrare. I biancorossi, infatti, dopo lainterna di oggi contro Tortona chiuderanno l’anno con ladi domenica prossima ae lo apriranno con la sfida casalinga del 5 gennaio contro Milano, per poi affrontare Trieste fuori casa e il 19 gennaio lo scontro in casa contro Varese che, classifica attuale alla mano, rischia di avere un peso specifico notevole. Intanto per quanto riguarda la partita contro Milano la biglietteria online su www.etes.it si è aperta lo scorso 20 dicembre, mentre al botteghino del palasport, situato all’ingresso della tribuna centrale all’interno dello store ufficiale Pistoia Basket Experience, è andata avanti la vendita ’fisica’ dei tagliandi per una delle partite più attese della stagione.