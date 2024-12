Fanpage.it - Luk3 assente nella puntata di Amici 24 del 22 dicembre: “È stato ricoverato in ospedale”

Leggi su Fanpage.it

non parteciperà alladi24 di oggi, domenica 22. Il giovane cantante, stando a quanto rivela Novella2000, avrebbe lasciato vuoto il suo banco per un malore: "in ospedale dopo una colica renale", si legge.