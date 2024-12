Lucca esplosione in una villetta in Garfagnana | si scava tra le macerie si cercano due persone

Leggi su Open.online

in unaa Sassi, nel comune di Molazzana, in provincia di, nel territorio della: sidue. L’abitazione è crollata intorno a mezzanotte, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, soccorso alpino e carabinieri. Al momento i pompieri sono intervenuti sull’incendio domando le fiamme ma i soccorsi sono ancora in corso. Sia mano tra le. La casa colpita si trova fuori dal paese, in una zona isolata. Ad acquistarla alcuni anni fa una coppia che si tema possa essere rimasta intrappolata nel crollo. Sul posto è arrivato anche il sindaco Andrea Talani.(n aggiornamento)(in copertina immagine di repertorio Ansa/VVF)L'articoloin unain: sitra le, sidueproviene da Open.