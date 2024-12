Arezzonotizie.it - Lucacci pubblica un video di un'aula: "Polcri non lasci gli studenti con l'acqua piovana in classe"

Leggi su Arezzonotizie.it

"Lo stato della struttura scolastica di via XXV Aprile, che ospita il Liceo Artistico “Piero della Francesca” e l’istituto “Buonarroti-Fossombroni”, è penoso, ci sono segnalazioni die insegnanti che in tante aule ci piove, mentre in altre vi è una situazione di pessimo riscaldamento in.