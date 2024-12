Ilgiorno.it - L’ospedale dimenticato di Menaggio: l’Erba-Rinaldi è sparito dal bilancio della Regione

– Ci sono promesse che rimangono solo sulla carta, quelle perdinon sono neppure finite lì. Il nome delè infattidaldi previsione 2025 -27 diLombardia e senza alcun riferimento nel documento di programmazione è difficile pensare che al momento opportuno al presidio ospedaliero del lago vengano messi a disposizione dei fondi. “Lombardia deve dare sostegno e risposte su situazioni cruciali per il territorio – spiega il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo –. In particolare, per quanto riguarda la sanità sappiamo che il Lario è un territorio con forti criticità, con strutture sottodimensionate e personale carente. A maggio 2022 è stata sospesa l’attività del reparto di psichiatria delErba-Renaldi di, questa sospensione ha privato il territorio del Lario,ValValle Intelvi e delle valli del Ceresio delle prestazioni ospedaliere di servizio psichiatrico di diagnosi e cura con 12 posti letto nel presidio”.