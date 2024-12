Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2024 in DIRETTA: Goggia e Brignone per la rivincita. I pettorali di partenza

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADILADEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel secondofemminile di Sankt(Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci-2025.Siamo reduci dalla seconda vittoria stagionale per una Cornelia Huetter in formissima: l’austriaca ha vinto la discesa di Beaver Creek e ieri si è imposta nel primo dei due, difendendosi alla grande nel tratto più tecnico e sciorinando tutta la sua velocità e capacità di far correre gli sci nei tratti più pianeggianti. Sarà quindi ancora tra le favorite, ma c’è voglia diper le due italiane che comunque ieri hanno disputato un’ottima gara.Sofiaha colto il 57° podio della carriera, il terzo su tre gare in questa stagione: qualcosa è mancato nella parte alta dei curvoni, mentre nella parte finale è stata tra le migliori.