Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2024 in DIRETTA: De Aliprandini ci prova sulla Gran Risa. La startlist

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.009.33: Terzo appuntamento stagionale con lo slalomdel circuito mondiale maschile che prosegue gli eventi italiani, con la squadra di casa che arriva con le ossa meno rotte del solito in questa specialità e dunque proverà a confermarsi su buonilli.9.30: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladello slalomdi Val, quarta gara della tappa italiana della Coppa del Mondo-2025 di scimaschile.Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladello slalomdi Val, quarta gara della tappa italiana della Coppa del Mondo-2025 di scimaschile. Terzo appuntamento stagionale con lo slalomdel circuito mondiale maschile che prosegue gli eventi italiani, con la squadra di casa che arriva con le ossa meno rotte del solito in questa specialità e dunque proverà a confermarsi su buonilli.