LIVE Conegliano-Tianjin Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le cinesi sulla strada del terzo titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella finale delper2024 di pallavolo tra ImocoBohai Bank. Ilperè ultimo evento internazionale di una stagione indimenticabile per la pallavoloitaliana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le campionesse d’Europa e d’Italia di, La formazione veneta ha vinto il girone B con le brasiliane del Dentil Praiae, le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh e le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki, tutte battute nettamente 3-0 e in semifinale ieri ha sconfitto 3-0 Milano nella sfida tutta italiana, riproduzione della finale di Champions League dello scorso anno.La prima volta di una squadra cinese in finale nelper, la prima volta dopo otto anni senza una squadra turca in finale, la quarta volta per la Prosecco Doc Imocoche punta alsuccesso iridato della sua storia.