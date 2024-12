LIVE – Conegliano-Tianjin | finale oro Mondiale per Club femminile 2024 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualediper il primo posto del Fivbperdi. Le pantere di Daniele Santarelli, imbattute in stagione (tra Supercoppa, campionato, Champions League e), sono pronte a lottare per l’ennesimo trofeo. La corazzata veneta si è aggiudicata il 25esimo trofeo della sua storia trionfando nella Supercoppa dello scorso settembre ed ora vuole arricchire ulteriormente la bacheca. Wolosz e compagne sono arrivate in questa loro quartairidata travolgendo Milano nel derby italiano di semi. Le pantere non hanno concesso alcun set alle avversarie incontrate finora ed ora vogliono completare l’opera per conquistare il terzo titolo nella competizione.Primastorica, invece, quella conquistata dalle cinesi guidate da Fang Chen.