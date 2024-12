Ilgiorno.it - L’Humanitas Mater Domini finisce sotto i riflettori. Convegno con esperti di anestesia e medicina del dolore

Sabato 25 gennaio si svolgerà la 2ª Giornata mondiale diregionale edel, che coinvolgerà simultaneamente oltre 100 città europee, di cui 3 in Italia, tra cui Castellanza, in Humanitas(le altre due sono Roma e San Giovanni Rotondo). Anestesisti di tutto il mondo, interessati all’locoregionale (ALR, agisce solo sulla zona interessata dall’intervento chirurgico) e alcronico, si collegheranno insieme per accendere isu un tema stimolante: Joining hands for a pain free future worldwide ("Unendo le mani per un futuro senzain tutto il mondo"). Responsabili scientifici dell’evento e relatori il dottor Enrico Barbara, Responsabilee Rianimazione di Humanitas, e Simone Cosimelli, anestesista sempre all’interno dell’équipe di Castellanza.