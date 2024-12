Baritoday.it - Le ragazze del Bitonto C5 sono campionesse d'Europa: battute per 8 a 0 le polacche del Rekord

LedelCalcio a 5 hanno vinto la Champions League laureandosid'. Nell'atto conclusivo delle Final Four, disputatosi sabato sera al Palaflorio di Bari, hanno sconfitto ledelper 8 a 0, in una finale senza storia e dominata per tutto l'incontro.