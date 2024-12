Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Bleve insuperabile. Illanes una sicurezza. Bouah da copertina

6,5. Attento sui due tiri di Fumagalli nel primo tempo e non cade nel tranello tesogli da Florenzi. ZANON 6,5. Inventato braccetto di destra se la cava più che bene. Peccato per l’eccesso d’altruismo davanti al portiere. Dal 71’ BELLONI 6,5. Ingresso positivo. Contribuisce a mantenere la spinta a sinistra.7. Ottima partita da centrale. Ormai è unaper la difesa. OLIANA 7. Spostato a sinistra per necessità conferma tutta la sua ecletticità.7,5. Laspetta a Cicconi per il super gol ma lui è il migliore per continuità. Bravissimo in veste di rifinitore ma anche capace di andare ripetutamente al tiro con pericolosità. ZUELLI 6,5. Buona prova per corsa ed intensità. Assieme a Schiavi forma un’impenetrabile cerniera centrale. SCHIAVI 6,5. Bravo ad interdire ma anche nel far circolare velocemente la palla.