Lazio torna alla vittoria, 2-1 nel finale a Lecce

Leggi su .com

(Adnkronos) – Riprende il cammino dellache batte ilper 2-1 dopo il pesante stop casalingo contro l'Inter. Allo stadio Via del Mare, i biancocelesti portano via i tre punti dopo una partita difficile risolta solo allo scadere. Il risultato si sblocca nel recupero del primo tempo. Assegnato un rigore agli uomini di .L'articolo, 2-1 nelproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ sirga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”