Fanpage.it - Lautaro Martinez deve farlo: “Nell’albero di Natale le palline piccole sopra e quelle grandi sotto”

Leggi su Fanpage.it

spiega perchémettere in atto alcuni comportamenti maniacali, come ordinare lesull'albero diper grandezza e colore: "Credo sia una questione di salute mentale". Per farsi capire ulteriormente, il capitano dell'Inter riavvolge il nastro dei ricordi a quando era un bambino e la madre stava fuori tutto il giorno a lavorare.