Agi.it - L'Atalanta resta in testa, Empoli battuto 3-2

Leggi su Agi.it

AGI - Undici vittorie di fila e Natale inalla classifica della Serie A per l', che ha, in casa, per 3-2, unincerottato ma sempre volitivo. Decisivi la doppietta di De Ketelaere e il gol di Lookman. Nulla da fare per la squadra di D'Aversa, alla terza sconfitta nelle ultime cinque partite, a segno con Colombo ed Esposito (dagli 11 metri). L'è partita col freno a mano tirato, i toscani hanno invece sfruttato l'occasione andando a esasperare la marcatura uomo contro uomo che ha creato non pochi problemi alla squadra di Gasperini. Il primo lampo è stato quello di Colombo: i toscani hanno sfruttato una disattenzione su una rimessa laterale, al 13' l'attaccante empolese ha superato Carnesecchi grazie anche alla deviazione di Djimsiti. Brutte notizie anche per quanto riguarda Mateo Retegui, uscito al 21' a causa di un risentimento muscolare al quadricipite sinistro: al posto dell'italo-argentino è entrato Zaniolo, piazzato dal tecnico dei bergamaschi al centro dell'attacco.