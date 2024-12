Unlimitednews.it - L’Atalanta batte anche l’Empoli, brilla De Ketelaere

BERGAMO (ITALPRESS) – Undici vittorie di fila e Natale in testa alla classifica della Serie A per, che ha battuto, in casa, per 3-2, un Empoli incerottato ma sempre volitivo. Decisivi la doppietta di Dee il gol di Lookman. Nulla da fare per la squadra di D’Aversa, alla terza sconfitta nelle ultime cinque partite, a segno con Colombo ed Esposito (dagli 11 metri).è partita col freno a mano tirato, i toscani hanno invece sfruttato l’occasione andando ad esasperare la marcatura uomo contro uomo che ha creato non pochi problemi alla squadra di Gasperini. Il primo lampo è stato quello di Colombo: i toscani hanno sfruttato una disattenzione su una rimessa laterale, al 13? l’attaccante empolese ha superato Carnesecchi graziealla deviazione di Djimsiti. Brutte notizieper quanto riguarda Mateo Retegui, uscito al 21? a causa di un risentimento muscolare al quadricipite sinistro: al posto dell’italo-argentino è entrato Zaniolo, piazzato dal tecnico dei bergamaschi al centro dell’attacco.