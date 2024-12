Ilrestodelcarlino.it - Lapi rilevata da Koinos Capital

Sgr avvia la creazione di un nuovo polo italiano di eccellenza nel segmento della termoformatura, acquisendo la maggioranza diSrl, fondata nel 1989 a Barco di Bibbiano, che da oltre 35 anni realizza componenti per molti settori industriali tra cui veicoli speciali, agricoltura, movimento terra, logistica, macchinari industriali e medicale. Il piano di sviluppo alla base del progetto prevede un programma di investimento quinquennale volto ad aumentare la capacità produttiva e la competitività di, anche a livello internazionale, oltre a favorire l’aggregazione – in Italia e all’estero, con particolare attenzione a Spagna, Francia e Stati Uniti – di ulteriori realtà specializzate in materiali e segmenti di mercato ad oggi non ancora coperti dall’azienda. Con questa acquisizione, inoltre,aggiunge un importante focus anche in ambito ESG (Environmental, Social and corporate Governance), supportando- che ha scelto di diventare Società Benefit sin dal momento del closing dell’operazione - nello sviluppo del suo piano di sostenibilità con l’obiettivo di ottenere la certificazione B-Corp nei prossimi anni.