Napolitoday.it - L'aiuto per la mensa dei poveri arriva dalla Cina

Leggi su Napolitoday.it

La comunità cinese in soccorso dei meno fortunati della zona di Gianturco. Anche quest'anno, i negozi dimercato 2003, il complesso commerciale a trazione asiatica di via Gianturco, ha donato gli incassi all’acquisto di indumenti e prodotti alimentari di ogni genere per ladelle.