La zampata del jolly McKennie: il gesto di Thiago Motta e lo 'spavento' per Conceicao

Il nazionale statunitense, confermato terzino, porta in vantaggio la Juve prima del pareggio del Monza con Birindelli. Colpo al piede per il folletto portogheseLa Juventus rischia in un paio di circostanze all’inizio contro il Monza, ma al 13? trova già il centro del vantaggio grazie alla deviazione volante sottomisura di Weston.Il gol di Weston(LaPresse) – Calciomercato.itIlstatunitense, oggi confermato terzino a sinistra vista l’emergenza in difesa per i bianconeri, ha sfruttato al meglio il corner di Koopmeiners punendo le incertezze della difesa brianzola. Secondo gol in campionato per, conche si è lasciato andare a un’esultanza energica con il pugno verso l’alto, prima di abbracciare i suoi collaboratori in panchina. Successivamente l’allenatore della Juve è tornato a dare indicazioni alla squadra e si è sincerato delle condizioni di Francisco, dopo un colpo preso dal portoghese qualche minuto prima.